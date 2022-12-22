Путин назвал финансовый рынок России устойчивым

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал российский рынок финансов устойчивым и назвал эту ситуацию результатом работы правительства, бизнеса и общества, передает РИА Новости.

Он отметил, что подобная ситуация стала возможной благодаря работе правительства, региональных команд, а также бизнеса и представителей общественности.

По словам Владимира Путина, ситуация в российской экономике такова, что некоторые показатели лучше аналогичных метрик в странах "Большой двадцатки" (G20).

22 декабря президент России подписал указ, согласно которому правительство РФ сможет выдавать временные разрешения на сделки с лицами, подпавшими под российские санкции. Такой порядок работы предусмотрен для правоотношений, возникших с 3 мая 2022 года.

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