22 декабря, 19:38Экономика
Путин назвал финансовый рынок России устойчивым
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин назвал российский рынок финансов устойчивым и назвал эту ситуацию результатом работы правительства, бизнеса и общества, передает РИА Новости.
Он отметил, что подобная ситуация стала возможной благодаря работе правительства, региональных команд, а также бизнеса и представителей общественности.
По словам Владимира Путина, ситуация в российской экономике такова, что некоторые показатели лучше аналогичных метрик в странах "Большой двадцатки" (G20).
22 декабря президент России подписал указ, согласно которому правительство РФ сможет выдавать временные разрешения на сделки с лицами, подпавшими под российские санкции. Такой порядок работы предусмотрен для правоотношений, возникших с 3 мая 2022 года.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!