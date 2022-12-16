ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос – сдержанным", – говорится в сообщении.

По данным аналитиков ЦБ, инфляционные ожидания граждан и бизнес-сообщества не претерпели существенных изменений и остались повышенными. В то же время регулятор отмечает рост проинфляционных рисков на фоне повышения проинфляционного давления со стороны рынка труда, смягчения бюджетной политики и ухудшения условий внешней политики.

Отмечается, что в ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12,0%, снизившись на 0,6% по сравнению с показателем октября. Годовая инфляция выросла до 12,7% с учетом индексации тарифов на услуги ЖКХ, однако в целом она существенно снизилась с весенних пиков.

В Центробанке прогнозируют, что годовая инфляция в 2023 году снизится до 5,0–7,0% и вернется к 4% в 2024 году.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий", – отметили в ЦБ.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых второй раз подряд. В прошлый раз параметр был подтвержден 28 октября.

16 сентября Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых. Тогда сообщалось, что в России сохраняются низкие темпы прироста потребительских цен, что способствует замедлению годовой инфляции.

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