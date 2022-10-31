14:53Экономика
РФ продолжит отстаивать свои интересы в вопросе заморозки золотовалютных резервов – Песков
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона будет и дальше защищать свои интересы в вопросе заморозки золотовалютных резервов. Об этом пишет "Газета.ру".
Пресс-секретарь президента России назвал действия Запада "актом международного воровства".
"Надежда умирает последней", – добавил он.
Ранее страны G7 в общем заявлении подтвердили, что у них есть планы на изучение способов использования активов РФ, которые они хотят пустить на восстановление Украины.
"Большая семерка" считает, что украинская сторона пережила огромные зверства в результате агрессии со стороны РФ.
Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова нашла в словах главы ЕК "подстрочный перевод".
РФ будет изыскивать возможность для защиты своих международных активов – Песков
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