Шведский экономист назвал три причины устойчивости экономики России под санкциями

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Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер выделил три основные причины устойчивости российской экономики к санкциям Запада. Об этом он заявил в эфире шведского телеканала SVT.

Первой причиной экономист назвал доходы от продажи энергоресурсов. Он отметил, что несмотря на санкции, доходы России от экспорта газа и нефти очень высоки.

Второй причиной, по мнению Беккера, стали действия российского Центробанка, быстро справившегося с проблемами после введения санкций в отношении банковской системы.

Третьей же причиной устойчивости России по мнению экономиста, стал опыт предыдущих кризисов. Беккер напомнил, что Россия пережила кризис 1998 года, мировой финансовый кризис 2008–2009 года и сильное падение цен на нефть 2014 года.

"Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", – резюмировал эксперт.

Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов заявил об установлении рекордного профицита внешней торговли России по итогам 2022 года. Он уточнил, что на установление рекорда не повлияли даже сложности в экспорте энергоносителей в декабре.

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