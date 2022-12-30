Профицит внешней торговли России в 2022 году станет рекордным – ФТС

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Профицит внешней торговли России станет рекордным по итогам 2022 года. Об этом заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

"По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса", – приводит его слова РИА Новости.

Давыдов уточнил, что на это не повлияют даже сложности в экспорте энергоносителей в декабре.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что международная торговля в настоящее время переживает кризис. По его словам, в России реализуются масштабные меры по переориентации экспортно-импортных операций на новые рынки.

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