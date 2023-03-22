В ЕС начали обсуждать новые санкции против России – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Европейском союзе стали говорить о новых санкциях против России. Там начали обсуждать, что следует внести в следующий пакет ограничений, однако конкретные меры пока отсутствуют, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами – членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций", – подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, Евросоюз намеревался сохранить санкционное давление на Москву, несмотря на заявления о том, что дальнейшие действия будут направлены на борьбу с уклонением от ограничений.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введенные против нее санкции. Он обратил внимание на то, что в последние годы против страны развязалась санкционная агрессия, однако экономика достойно реагирует на связанные с этим вызовы.

25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Согласно заявлению, ограничения затронули поставки в РФ электронных компонентов, товаров двойного назначения, тяжелой строительной техники и некоторых редкоземельных элементов на сумму 11,4 миллиарда евро.

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