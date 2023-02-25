Захарова сыронизировала по поводу санкций ЕС против доктора Рошаля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Нвосильцев

Включение Евросоюзом в санкционный список российского хирурга Леонида Рошаля можно объяснить невежеством и злобой Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Доктор Рошаль в санкционном списке – это как Айболит в заложниках у пиратов.

Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам дипломата, этот случай в очередной раз доказывает, кто несет свет, а кто – тьму.

Ранее в субботу ЕС ввел в действие 10-й пакет антироссийских санкций. Они затронули свыше 80 физических лиц из РФ. Под ограничительные меры помимо Рошаля подпали глава СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова и другие.



ЕС опубликовал десятый пакет антироссийских санкции

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