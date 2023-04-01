Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний РФ

Фото: Zuma/ТАСС

Украинский лидер Владимир Зеленский принял решение о введении санкций в отношении 33 граждан и 225 компаний России. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте офиса президента.

Так, ограничения вводятся на 10 лет. Согласно указу, будут заблокированы активы, остановлены торговые операции, аннулированы лицензии российских граждан. Уточняется, что всего введено 11 мер.

До этого Зеленский ввел санкции в отношении российских букмекерских контор Бетсити, Спортбет, Матчбет и других. Также санкции распространились на физические лица, среди которых граждане России, Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.

Ранее СМИ сообщали, что страны – члены Евросоюза и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть. Представитель ЕК не ответил на вопрос, приступил ли Евросоюз к процессу пересмотра потолка цен на российскую нефть.

5 февраля вступили в силу западные санкции на поставки российских нефтепродуктов. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

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