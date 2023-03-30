Страны ЕС и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Страны – члены Евросоюза и G7 пока не договорились об изменении потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его словам, пока нет необходимого большинства государств, чтобы решить данный вопрос, несмотря на то что это планировалось сделать к середине марта.

Представитель ЕК не ответил на вопрос, приступил ли Евросоюз к процессу пересмотра потолка цен на российскую нефть.

"Мы находимся в контакте со странами ЕС по этому вопросу. Есть механизм по пересмотру потолка цен. Я могу подтвердить, что мы со стороны Еврокомиссии провели пересмотр", – сказал он.

5 февраля вступили в силу западные санкции на поставки российских нефтепродуктов. ЕС запретил импорт нефтепродуктов из России. Вместе с тем страны Евросоюза и G7 установили на них потолок цен.

Вскоре после этого немецкий новостной портал RND сообщил, что введение ценового потолка на российские нефтепродукты создает угрозу увеличения цен на дизель в Германии.

Эксперт из Института немецкой экономики Томас Паулс, в свою очередь, уточнил, что дизельное топливо на данный момент является дефицитным в мире. Если Евросоюз не будет приобретать топливо у России, тогда придется его закупать из Саудовской Аравии или других дальних стран, добавил специалист.

7 февраля в Евросоюзе сделали два исключения из потолка цен на российские нефтепродукты. Так, ограничение цены не коснется нефтепродуктов, которые были произведены из российской нефти за рубежом. Кроме того, потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов нероссийского происхождения.



Эксперт оценил влияние потолка цен на российские нефтепродукты на экономику РФ

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