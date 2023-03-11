Зеленский ввел санкции против Спортлото и других букмекерских организаций из России

Фото: EPA/TAСС/SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской гослотереи Спортлото и других букмекерских организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский ввел санкции против ряда букмекерских компаний, которые связаны с РФ... Под санкции попал российский оператор государственных лотерей Спортлото", – указано в сообщении.

Под ограничения также попали российские букмекерские конторы Бетсити, Спортбет, Матчбет и другие.

Кроме того, под санкции попали и физические лица, среди которых граждане России, Кипра, Великобритании, Польши, Турции и Нидерландов.

Новые ограничительные меры в общей сложности коснулись 287 юридических лиц и 120 физических лиц.

Ранее Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, а также ряда спортсменов России.

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