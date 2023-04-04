15:14Экономика
Путин заявил, что санкции против России останутся надолго
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что западные санкции против Российской Федерации останутся надолго.
"Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны", – цитирует RT слова президента России.
24 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет санкций Евросоюза против России, который станет 11-м по счету, будет нацелен на борьбу против обхода уже введенных ограничительных мер. Однако она не уточнила, ведется ли работа над новым пакетом санкций в настоящее время.
Немногим позже депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес поделился мнением, что лидеры стран Евросоюза отказываются слушать своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну против России.
Уоллес уточнил, что, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% европейского населения выступают за мир, а не за усиление санкций против России.
Мишустин заявил, что целью антироссийских санкций был народ РФ
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