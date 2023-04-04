Запад вместо диалога с РФ круглосуточно ищет способы ее сдерживания – Лавров

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Страны Запада не готовы к диалогу с Россией, а занимаются поиском новых способов ее сдерживания. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Лавров заявил, что Москва открыта к сотрудничеству на равноправной основе с учетом интересов России. По его словам, главной предпосылкой к сотрудничеству станет отказ западных стран от агрессивного враждебного курса.

"Однако там к этому и конструктивному диалогу с нами не готовы, в круглосуточном режиме заняты поиском новых способов сдерживания России", – сообщил Лавров.

Министр также напомнил, что Москва выступала за конструктивные начинания с прагматичными предложениями для урегулирования международных проблем. В качестве примера Лавров привел инициативу президента России Владимира Путина по предоставлению России юридически обязывающих гарантий безопасности на западном направлении, которая была выдвинута в декабре 2021 года.

"Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, или реакция была отрицательная. В конечном итоге это привело к нынешнему кризису на Украине", – заявил министр.

По мнению Лаврова, страны Запада в стремлении нанести России "стратегическое поражение", делают рискованную ставку на дальнейшую эскалацию конфликта.

"Опасность такой линии очевидна", – резюмирует он.

Ранее Лавров заявил, что Россия не даст "соскочить с крючка" национальным расследованиям по "Северным потокам". Он подчеркнул, что Россия не питает иллюзий о честности западных стран касательно взрывов на газопроводах, но теперь не отстанет от них и не даст им уйти от ответственности.

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