В США подозревают генсека ООН в готовности следовать интересам России – СМИ

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Американские власти полагают, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш слишком сочувствует российским интересам. Об этом сообщает BBC со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые оказались в Сети.

"Гутерриш явно обозначил свои усилия, чтобы улучшить экспортные возможности России, даже если в экспорте участвуют российские юридические или физические лица, находящиеся под санкциями", – говорится в сообщении.

В документах указано, что действия Гутерриша помешали усилиям по привлечению РФ к ответственности.

Кроме того, там присутствуют некоторые части разговоров генсека ООН с его первым заместителем Аминой Мохаммед. Согласно документам, Гутерриш якобы был обеспокоен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая потребовала увеличить выпуск вооружения для Киева.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Минюст и спецслужбы продолжают расследование утечки документов Пентагона, оно уже близко к завершению. По его словам, он обеспокоен самим фактом утечки, а не тем, что содержание секретных документов стало достоянием общественности.

7 апреля стало известно, что в Сети распространились документы Пентагона с планами НАТО и Вашингтона по укреплению армии Украины. По этому факту в Минобороны и Минюсте США организовали расследование.

В одном из материалов с грифом "совершенно секретно" рассказывалось о конфликте по состоянию на 1 марта. В другом содержалась краткая информация о 12 украинских бригадах.

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