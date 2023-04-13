США близки к разгадке утечки документов Пентагона – Байден

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Американский Минюст и спецслужбы продолжают расследование утечки документов Пентагона, оно уже близко к завершению. Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе визита в Ирландию.

"Идет полномасштабное расследование по линии разведсообщества и министерства юстиции. Мы приближаемся (к раскрытию. – Прим. ред.)", – цитирует его РИА Новости.

Байден также добавил, что обеспокоен самим фактом утечки, а не тем, что содержание секретных документов стало достоянием общественности.

Ранее в Сеть попали документы Пентагона, касающиеся планов НАТО и США по укреплению армии Украины. В Минобороны и Минюсте США начали расследование утечки.

После этого журналист Александр Уорд в статье для Politico писал, что вскрывшаяся из-за утечки правда об отношении США к Украине взбесила Киев. В частности, по его словам, украинским властям не понравилось, что Вашингтон сомневается в успехе контрнаступления ВСУ.



В Белом доме заявили, что не знают, из-за кого произошла утечка секретных документов

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