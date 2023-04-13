Вскрывшаяся в документах Пентагона правда об отношении США к Украине взбесила Киев – СМИ

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Вскрывшаяся после утечки документов Пентагона правда об отношении Соединенных Штатов к Украине взбесила Киев. Об этом заявил обозреватель Александр Уорд в своей статье для Politico.

Он уточнил, что украинские чиновники особенно возмущены оценкой властей США, согласно которой Украина получит "скромные выгоды" от своей запланированной операции по контрнаступлению.

По словам неназванного представителя Минобороны Украины, тот факт, что в США продолжают сомневаться в успехе украинского контрнаступления, дает основания для подозрений, насколько серьезно Вашингтон поддерживает Киев.

Обозреватель, в свою очередь, отметил, что подобные настроения могут предвещать в целом снижение доверия между Соединенными Штатами и Украиной.

Ранее СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона, оказавшиеся в Сети, сообщали, что американское ведомство рассматривало четыре варианта развития спецоперации на Украине. Один из них предусматривал удар по Кремлю.

До этого журналисты сообщали, что контрнаступление ВСУ, которое было запланировано на весну, пришлось перенести из-за непогоды и нехватки боеприпасов.

Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ или АНБ

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