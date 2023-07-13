Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в Москве 22 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

22 июля в офисном парке Comcity состоится ежегодный музыкальный фестиваль "Солома". Гости смогут бесплатно посетить концерт молодых артистов, фуд-маркет и выставку редких автомобилей.

Телеканал "Москва 24" проведет большой летний праздник в рамках фестиваля.

Посетители смогут открыть для себя и семейного отдыха деловой кластер, созданный по принципу "город в городе": фестиваль в стиле экорустик организован в деловом пространстве, которое признано лучшим офисным парком в мире. Comcity включает в себя парк, пруды, фонтаны, красивый дизайнерский ландшафт, соответствует международным "зеленым" стандартам и обладает сертификатом BREEAM.

На один день Comcity станет местом для пикника под открытым небом, в каждом его уголке запланированы разные события: концерт, игры, лекции, мастер-классы, маркет и розыгрыш призов.

В этом году в "Соломе" примут участие такие исполнители, как SHOO, Юхи́м, Маша Мария, Gorech, а между их выступлениями сыграет сет DJ Kolganov. Хедлайнером станет стремительно набирающая популярность группа "Обстоятельства".

Музыкальная программа вместе с фестивалем откроется в 17:00 и будет идти на главной сцене в течение всего дня до 22:00. Она широко представлена жанрово: поп-рок, чеймбер-поп, арт-поп, поп-соул, этно, r’n’b. Почти все исполнители презентуют на фестивале новые треки: Юхи́м включит в программу песню "Маятник", SHOO – "Сиять", Gorech – "За горизонт", а "Обстоятельства" представят специальный акустический сет.

На площадке фестиваля будет развернут маркет локальных брендов – одежды, аксессуаров, косметики, а также фуд-маркет. Они откроются уже в 16:00.

Для гостей будет организована и выставка редких интересных автомобилей и олдтаймеров, с которыми можно не только сфотографироваться, но и прокатиться на них. Кроме того, состоится встреча клуба автолюбителей, на которой будут рады всем единомышленникам.

Детей на фестивале тоже ждут: подготовлены отдельные зоны развлечений как внутри комплекса, так и в парке Comcity.

Вход на "Солому" свободный, есть бесплатная парковка. Рядом находится метро "Румянцево". Адрес: офисный парк Comcity, улица 22-й километр Киевского шоссе, 6, строение 1.

В прошлом году столичный музыкальный фестиваль "Солома" посетили более 3 тысяч человек. Мероприятие проходило 20 августа в саду "Эрмитаж" при поддержке холдинга "Москва Медиа". Кроме того, пятичасовую онлайн-трансляцию с фестиваля в соцсети "ВКонтакте" посмотрели еще 40 тысяч пользователей.