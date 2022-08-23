Музыкальный фестиваль "Солома" посетили более 3 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 3 тысяч человек посетили столичный музыкальный фестиваль "Солома" в 2022 году. Мероприятие проходило 20 августа в саду "Эрмитаж" при поддержке холдинга "Москва Медиа". Кроме того, пятичасовую онлайн-трансляцию с фестиваля в соцсети "ВКонтакте" посмотрели еще 40 тысяч пользователей.

Для посетителей сада "Эрмитаж" на сцене выступили 46 артистов, в том числе Юхим, IYULINA, TIHOTIHO, Андреграунд, gorech и SHOO. Хедлайнером главной сцены стала певица GAYANA. В этом году телеканал "Москва 24" сделал ставку на DIY-музыкантов, которые стали музыкальным открытием для некоторой части аудитории фестиваля.

Партнером "Соломы" выступил оператор Tele2. Он организовал спецзону с шезлонгами и станцией аренды power banks. На площадке также можно было отдать старый смартфон на переработку в рамках экопроекта "Переплавка". Кроме того, все желающие могли подключить eSIM от Tele2.

Экоповестку в рамках фестиваля подхватил и маркет локальных брендов, где можно было найти дизайнерскую одежду из натуральных тканей, керамику ручной работы, украшения и экоигрушки. Кроме того, посетители "Соломы" приняли участие в восстановлении одной из семи библиотек парка "Веретьево", которая серьезно пострадала от весеннего пожара. Горожане подарили около 10 необходимых книг. Некоторые из посетителей фестиваля захотели помочь парку с восстановлением библиотеки в перспективе.