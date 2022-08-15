Музыкальный фестиваль "Солома" откроется в саду "Эрмитаж" в новом формате

Фото: Москва 24/Никита Симонов

20 августа в московском саду "Эрмитаж" состоится музыкальный фестиваль "Солома", который проводит Москва 24.



Зрители смогут увидеть популярных артистов и открыть для себя новые имена, окунуться в разные жанры и формы исполнения музыки – от dj-сетов до акустики.

Этим летом организаторы представят две музыкальные площадки – главная сцена и акустическая.

Хедлайнером вечера на главной сцене станет певица GAYANA. Кроме того, там выступят Юхи́м, IYULINA, TIHOTIHO, "Андреграунд", UNTONE CHERNOV, gorech и SHOO. В лайн-апе также этнический мультиинструментальный поп-соул, смарт-поп на стыке с андеграундом, а также теплый танцевальный фанк. Слушателям обещают музыкальные флешбэки в девяностые, нулевые и десятые.



Мария Михайлова коммерческий директор АО "Москва Медиа" Фестиваль в этом сезоне привлек много DIY-артистов – тех, кто действует полностью самостоятельно: без менеджеров и лейбла. Мы видим свою миссию в том, чтобы поддерживать таких музыкантов.

Акустическая сцена соберет молодых исполнителей, среди которых Fil Swan, знакомый многим по шоу "Голос" и выступлениям с "лупером", искренний девичий поп-рок от Маша Мария, новый взгляд на традиционный фолк от hodila izba, SHOO с акустической нежной программой, а также самобытный мультиинструменталист Zavazalsky.

В этом году фестиваль проходит при поддержке мобильного оператора Tele2, который организует специальную зону, где посетители смогут отдохнуть на шезлонгах, воспользоваться станцией аренды power bank и отдать старый смартфон на переработку в рамках экопроекта "Переплавка". Кроме того, посетители смогут больше узнать о выгодных тарифах Tele2 и сразу подключить eSIM, а также получить уютный плед в подарок и выпить авторский коктейль.

На "Соломе" впервые будет организован маркет с товарами от локальных брендов.

Организаторы собирают уютные и экоответственные проекты.

Гости смогут приобрести дизайнерскую одежду из натуральных тканей, керамику ручной работы, украшения из различных материалов, игрушки и многое другое. Особое внимание организаторы уделят экологичной составляющей: zero-waste-бренды, лимонады в стаканах, которые гости принесут с собой, а также зеленый своп, где можно обменяться растениями.

Вход свободный. Подробно о программе фестиваля на сайте.