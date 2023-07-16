Собянин: фонтаны — визитная карточка российской столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что фонтаны являются визитной карточкой российской столицы.

"Фонтаны – визитная карточка российской столицы, поэтому в рамках работ по комплексному благоустройству мы постоянно обновляем старые фонтаны и создаем новые, в том числе популярные сухие", – передает портал mos.ru слова мэр Москвы.

По словам градоначальника, в теплое время года фонтаны привлекают гостей и жителей столицы, а также делают благоустроенные пространства более привлекательными, а городскую среду более комфортной.

Мэр отметил, что в 2023 году в парке "Покровское-Стрешнево" после реконструкции заработал небольшой фонтан, который стал стал центром зоны отдыха. Эту зону создали в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению территории парка в прошлом году. Чтобы фонтан смотрелся органично, его чашу создали изогнутой, которая напоминает водоем.

Собянин добавил, что площадь фонтана – большее 100 квадратных метров. Струи фонтана образуют водный шар. Вечером включается архитектурно-художественная подсветка. Для украшения фонтана, в борта и форсунки встроили 64 светодиодных светильника, цвет которых меняется от красного к зеленому, синему и белому.

Фонтан в парке "Покровское-Стрешнево" оборудован четырехступенчатой системой подготовки воды. Благодаря первой ступени не пропускается крупный мусор – листья и фантики. Вторая ступень служит для очистки от мелкого мусора, вплоть до человеческих волос. Третья ступень регулирует уровень кислотно-щелочного баланса. Четвертая производит очистку воды ультрафиолетом.

"Таким образом, вода в чаше по качеству аналогична воде в общественном бассейне и безопасна для людей, но питьевой не является. Все оборудование расположено под чашей фонтана в небольшом техническом помещении. В будущем, если его потребуется отремонтировать, достаточно будет слить всю воду и провести необходимые мероприятия, не разрывая землю вокруг", – отмечается в сообщении.

Зона отдыха в "Покровском-Стрешневе" создана в соответствии с концепцией "Пять парков в одном" в досугово-рекреационной части парка. Здесь отдыхает значительная часть посетителей. При этом площадь зоны отдыха – больше 1,1 тысячи "квадратов" с лавочками, местом для пикника, кафе и обновленными волейбольными полями.

Сухой фонтан площадью 350 "квадратов" заработал на главной аллее спорткомплекса "Авангард". Фонтан создали в рамках благоустройства территории в прошлом году. Он состоит из центральной круговой части и прямолинейной, которая пролегает вдоль главной аллеи. Новый фонтан украшен художественной подсветкой. 153 форсунки формируют различные композиции из струй высотой 2–5 метров.

В парке "Ходынское поле", который был создан на месте бывшего аэродрома, в 2018 году появился сухой светодинамический музыкальный фонтан с автоматической системой управления на площади порядка 800 квадратных метров. Система фонтана состоит из 245 форсунок, которые расположены в четыре ряда. Они работаю в разных режимах. Кроме того, струи достигают высоты в 2 метра. В вечернее время у фонтана включается динамичная иллюминация и музыкальное сопровождение, а струи двигают в такт или имитируют волны.

В 2020 году сухой фонтан "Пешеходный" создали перед зданием Северного речного вокзала. Для работы фонтана в двух подземных залах на площади 672 "квадратов" оборудовали современные системы обеспечения, включая сложную систему трубопроводов и подготовки воды. Помимо этого, установили ультрафиолетовую обработку воды. Каждое действие управляется автоматически.

При этом фонтан состоит из двух площадок на площади 211 квадратных метров. Всего бьют струи из 296 водяных и 240 туманообразующих форсунок. Вечером струи фонтана подсвечиваются подводными фонарями насыщенных цветов.

Следующий сухой фонтан находится в Лубочном переулке. Фонтан выпускает 43 струи высотой от 60 сантиметров до одного метра. В вечернее время включается подсветка.

После благоустройства в 2017 году Биржевой площади, там появился полусухой фонтан, схожий с монетой. С одной стороны фонтана форсунки спрятаны под поверхностью, с другой стороны вода сливается в большую чашу. Днем у фонтана бьют легкие струи, вечером они работают со светом и музыкой.

Ранее Собянин рассказал, что Москва является одним из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации различных памятников истории и культуры. Во время проведения работ по благоустройству специалисты также уделяют внимание этим объектам.