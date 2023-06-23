Собянин рассказал о новых парках и скверах на месте бывших заброшенных территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва занимается комплексным благоустройством и интеграцией в общую городскую среду пустующих территорий. В результате работ там появились новые парки и зеленые зоны, сообщил Сергей Собянин.

"В районе Академический одноименный парк появился на месте гаражей и хозпостроек. В нем создали спортивно-игровой кластер с футбольным и баскетбольным полями, детские площадки и места для отдыха. В Марьине полузаброшенные территории благоустроили и включили в состав парка 850-летия Москвы – это одно из лучших мест в городе для спорта, отдыха и других активностей у воды. Парк в Капотне создан на месте заброшенной и частично заболоченной территории", – приводятся слова Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

В 2018 году в Марьине закончили строительство парка 850-летия Москвы. Его приводили в порядок на протяжении двух лет. В результате там возникли пешеходные дорожки и променад со спусками к воде. Также в нем возвели лыжероллерную трассу с биатлонным стрельбищем, создали инфраструктуру для игр в футбол, волейбол, баскетбол и большой теннис.

На месте бывшей свалки в Печатниках сделали центр технических видов спорта "Москва" площадью 27,4 гектара. Он стал уникальным пространством с трассами для проведения соревнований. В нем установили трассы для мотокросса, авто- и мотоспорта, зону картинга, велотрассу с контруклонами и скейт-парк. В парке привели в порядок дорожки для велопрогулок, бега и скандинавской ходьбы.

В 2018 году на Ходынском поле построили парк с искусственным пейзажным прудом. В нем установили сухой фонтан, оптический зеркальный лабиринт, скейт-парк, качели с панорамным видом, сделали велодорожку, спортивные площадки и игровые зоны.

В 2017 году открылся парк "Академический". В нем есть спортивный кластер с футбольным и баскетбольным полями. Между улицей Дмитрия Ульянова, Национальным медицинским центром эндокринологии и проспектом 60-летия Октября протянули зеленую зону площадью 16,5 гектара. Помимо этого, там установили тренажеры для силовых упражнений и сделали площадку для лечебной физкультуры, шесть детских площадок, прогулочные дорожки и беседки. На входе для посетителей установили фигуры олоротитана, эласмотерия и ивантозавра.

В центре Москвы возвели парк "Зарядье" в 2017 году. Его площадь составила около 78 тысяч квадратных метров. Пространство разделили на пять зон, куда вошли лес, степь, луг, тундра и сухие тропики. Также над Москвой-рекой сделали парящий мост со стеклянной корой.

В 2019 году комплексное благоустройство затронуло и Капотню. Для жителей района расширили тротуары и заменили их покрытие на площади более 60 тысяч квадратных метров, создали парковки и заездные карманы для общественного транспорта, установили остановки, скамейки, навигационные стелы, игровое и спортивное оборудование.

На берегу Москвы-реки был создан парк "Капотня". Основные работы проходили на заброшенном склоне площадью свыше 30 гектаров. Общая площадь благоустройства достигла 60 гектаров. На набережной привели в порядок прогулочный променад и парк "Братеевская пойма". Заболоченные места превратили в единое пешеходное пространство, их очистили от мусора. Эта зона стала продолжением парка 850-летия Москвы.

Ранее стало известно, что новые фонари трех видов установят в рамках благоустройства поймы реки Жужи на юге Москвы. Ими станут торшеры, светильники прожекторного типа и фонари в современном стиле. К новой системе электроснабжения планируется подключить около 300 опор освещения и туалетный модуль. Также в парке сделают разветвленную сеть пешеходной зоны.

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