Три вида фонарей установят на территории поймы реки Жужи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые фонари трех видов установят в рамках благоустройства поймы реки Жужи на юге Москвы. Ими станут торшеры, светильники прожекторного типа и фонари в современном стиле, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что старые фонари оказались в неудовлетворительном состоянии.

"Все сети будут проходить в некоторой близости либо в "теле" дорожек. Затем провода и воздушные линии, которые ранее размещались на опорах освещения, уберем под землю. От кабельной канализации на поверхность выведем закладные, через которые подключим фонари и другие инфраструктурные объекты", – подчеркнул заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

При таком размещении провода будут защищены от неблагоприятной погоды, а также это упростит присоединение новых объектов инфраструктуры. По словам Мельникова, на внешний вид фонарей окажет влияние размещение. Вдоль пешеходной зоны и около мест отдыха установят торшеры высотой четыре метра, которые смогут обеспечить освещенность и не будут сильно воздействовать на животных, насекомых и птиц.

На детских и спортивных площадках будут располагаться фонари с повышенной мощностью и улучшенными световыми характеристиками. На их опоре установят по четыре прибора, что позволит распределить свет по площадкам. Вдоль проездов и парковок дорогу будут освещать фонари в современном стиле высотой 8 метров.

Так, к новой системе электроснабжения планируется подключить около 300 опор освещения и туалетный модуль. Также в парке сделают разветвленную сеть пешеходной зоны.

Ранее стало известно, что на востоке столицы появится единый пешеходный маршрут. Его протяженность – более километра. С правой стороны от центра "Янтарь" сделали площадку для детей с каруселью, ксилофоном, спортивном комплексом и качелями на подвесах, в ближайшее время специалисты установят там батут.

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