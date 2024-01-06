Более тонны цитрусовых собрали москвичи во время акции "Подвешенный мандарин"

Более тонны цитрусовых собрали жители столицы во время акции "Подвешенный мандарин". Она проходила с 15 по 31 декабря 2023 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фрукты передали пожилым людям, многодетным семьям и подопечным благотворительного фонда. Купить мандарины в подарок можно было в 26 павильонах "Московские ярмарки".

Акция "Подвешенный мандарин" проводится ежегодно. Отмечается, что и в 2022 году москвичи также собрали более тонны цитрусовых. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.