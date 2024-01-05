Более 10 тыс человек заняты на строительстве крупных объектов в столице в праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В период новогодних праздников на строительстве крупных объектов в столице заняты более 10 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Несмотря на продолжающиеся новогодние праздники, строители уже вернулись на рабочие места", – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, они продолжают строить крупные и знаковые инфраструктурные объекты города, среди которых станции метро и дороги. В частности, в активной фазе строительства находится Троицкая линия метро.

Здесь на нескольких станциях уже приступили к архитектурно-отделочным работам пассажирской и технической зон. Идет монтаж инженерных систем и оборудования, а на других станциях продолжается сооружение основных конструкций.

Развивается и инфраструктура Большой кольцевой линии метро. На ней создают подземную пересадку на станции "Электрозаводская", второй вестибюль станции "Рижская" и другие объекты.

Одновременно ведется подготовка к строительству станции "Суворовская" Кольцевой линии метро. Общая численность задействованного на строительстве объектов метрополитена персонала составляет почти девять тысяч человек.

Помимо этого, продолжается строительство комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Там ведутся фасадные работы и отделка внутренних помещений, выполняется монтаж инженерных систем комплекса. В новогодние праздники на площадке НКЦ работают свыше 1,1 тысячи человек.

Ранее стало известно, тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга" приступил к сооружению тоннеля соединительной ветки от электродепо "Столбово" к оборотным тупикам за станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро.