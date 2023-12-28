Акция "Новогодний десант" прошла в Морозовской детской больнице

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Деды Морозы и Снегурочки в рамках акции "Новогодний десант" поздравили пациентов Морозовской детской городской клинической больницы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что в этом году на крыши высадились 50 человек. При помощи специального альпинистского снаряжения они заглянули в окна палат больницы. По информации ведомства, ребята с нетерпением ждали появления зимних волшебников, а также с удовольствием махали им в ответ руками и улыбались.

В образе Деда Мороза были спасатели, Снегурочки – психологи столичного пожарно-спасательного центра. Последние поднялись к окнам палат на пожарных автолестницах, уточнили в тексте.

Для юных пациентов подготовили интерактивные игры на тему безопасного поведения, познакомили с кинологами. Была организована полевая кухня, где приготовили кашу и чай.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что праздничные мероприятия "Добрая елка" и "Новогодний десант" начались в детских больницах столицы. Десант Дедов Морозов и Снегурочек будет поздравлять ребят до 29 декабря включительно.

Также в Москве 29 декабря откроются усадьбы Деда Мороза по мотивам мультфильмов "Простоквашино" и "Снежная королева". Красочные локации в тематике определенного мультфильма представят в трех столичных парках.

В Морозовской больнице проведут акцию "Новогодний десант"