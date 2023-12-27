Усадьбы Деда Мороза по мотивам "Простоквашина" и "Снежной королевы" откроют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 29 декабря откроются усадьбы Деда Мороза по мотивам мультфильмов "Простоквашино" и "Снежная королева". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

Уточняется, что в трех столичных парках представят красочные локации в тематике определенного мультфильма. Например, в Измайловском парке посетители увидят "Снежную королеву", в ландшафтном парке "Митино" – "Морозко", а гости парка Олимпийской деревни окажутся в "Простоквашине".

Посетители усадеб встретятся с известными героями, увидят анимационные программы и шоу с ростовыми куклами, поучаствуют в мастер-классах и квестах от жителей деревни Простоквашино и героев сказки про Снежную королеву.

Помимо этого, гости смогут поиграть в снежный боулинг, посетить ледяной и зеркальный лабиринты, а также сделать фото на фоне множества арт-объектов.

Усадьбы будут работать до марта 2024 года. Вход для всех желающих сделают бесплатным, однако для участия в квестах и мастер-классах нужно купить билеты.

Ранее сообщалось, что мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных русских печах и на офирах пройдут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Повара поделятся рецептами щей, новогоднего борща и расскажут интересные факты из истории столичной кулинарии.

Кроме того, на трех площадках этого фестиваля покажут более 120 ледовых шоу с 22 декабря по 8 января. Представления пройдут на катке на площади Революции, а также на площадках фестиваля в районах Теплый Стан и Марьино.

Кулинарные мастер-классы пройдут в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве