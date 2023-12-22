Фестиваль снеговиков среди школьников и их родителей пройдет в столице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Масштабный фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024" состоится в Московском дворце пионеров, заявить коллективные и индивидуальные творческие проекты смогут школьники в возрасте от 10 лет и их родители. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, участники будут состязаться в различных направлениях искусства, но все произведения должны быть связаны со снеговиками. Вице-мэр уточнила, что московское образование включает в себя не только основные уроки и обязательную школьную программу. Оно предполагает в том числе всестороннее развитие ребенка, подчеркнула Ракова.

"Мы создаем различные площадки для реализации потенциала школьников. Фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024" – одна из них. Дети и родители смогут проявить себя в создании комиксов и мультфильмов из пластилина. Также участники представят творческие композиции, созданные на стыке скульптуры, живописи, видеопроекции", – сказала Ракова.

Первый подобный фестиваль состоялся еще в 2012 году, напомнила заммэра. Она добавила, что за всю его историю свыше 35 тысяч человек слепили порядка семи тысяч снеговиков. В мероприятии традиционно участвуют дети и родители. Самому молодому конкурсанту было три года, а самому старшему – более 70 лет, отметила Ракова.

Творчество участников будет оценивать экспортное жюри, в которое входят художники, иллюстраторы, дизайнеры и режиссеры-мультипликаторы. Среди них – Алексей Иорш, который одним из первых в РФ начал создавать комиксы, директор московского международного фестиваля комиксов "КомМиссия" Алим Велитов, режиссер киностудии "Союзмультфильм" Сергей Меринов и другие.

Для участия необходимо подать заявку на сайте конкурса. Там же можно найти видеоуроки и мастер-классы по пластилиновой анимации, созданию комиксов и другим видам творчества. Ролики представили педагоги образовательного комплекса "Воробьевы горы".

Подведение итогов состоится в Московском дворце пионеров 17 февраля 2024 года. В этот же день будет организовано соревнование на лучшую авторскую фигуру из снега.

Ранее стало известно, что в подведомственных департаменту культуры и курируемых Мосгорпарком общественных пространствах пройдут тематические программы в преддверии Нового года. Посетили смогут присоединиться к мастер-классам, творческим занятиям, лекциям, спектаклям, дискотекам.

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