Более тонны цитрусовых собрали москвичи во время акции "Подвешенный мандарин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше тонны цитрусовых были собраны в рамках акции "Подвешенный мандарин". Она прошла с 15 по 31 декабря 2023 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фрукты передали подопечным благотворительного фонда, пожилым и одиноким людям, малоимущим и многодетным семьям. Приобрести мандарины в подарок можно было в 26 павильонах "Московских ярмарок".

За неделю до 31 декабря часть собранных цитрусовых отправили подопечным фонда "Дом с маяком", который оказывает помощь тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет.

Ранее стало известно, что Сергей Собянин принял участие в акции "Елка желаний". Градоначальник снял с новогоднего дерева, установленного в Кремле, три открытки. В одной из открыток 10-летний Сергей попросил подарок-сюрприз. 16-летний Дмитрий загадал электрогитару, а семилетний Натаван захотел получить в подарок синтезатор.

До этого Деды Морозы и Снегурочки в рамках акции "Новогодний десант" поздравили пациентов Морозовской детской городской клинической больницы. На крыши высадились 50 человек. При помощи специального альпинистского снаряжения они заглянули в окна палат больницы.

Благотворительную акцию "Подвешенный мандарин" подготовили в Москве