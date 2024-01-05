Более 180 маршрутов автобусов и электробусов улучшили в Москве в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За год в Москве открылось 30 новых маршрутов в разных округах, они соединили новые жилые кварталы, культурные и социальные центры со станциями рельсового каркаса. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В прошлом году власти улучшили свыше 180 маршрутов автобусов и электробусов. Кроме того, в Москве было установлено более 100 новых остановок. В департаменте добавили, что большинство изменений сделали по просьбам местного населения.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, новые маршруты оказались востребованными у жителей Москвы. Так, за год пассажиры осуществили на них порядка 5 миллионов поездок.

"Кроме того, мы делали удобнее существующие маршруты: меняли их трассы и вводили новые остановочные пункты. В 2024 году мы продолжим улучшать наземный транспорт столицы и развивать сеть маршрутов – такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", – поделился Ликсутов.

Ранее вице-мэр рассказал, что пассажиры стали чаще оплачивать проезд банковской картой на турникетах в метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Рост составил около 65%, уточнил он.

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