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02 января, 20:32

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Музей транспорта Москвы проведет мероприятия для детей с 6 по 8 января

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Музей транспорта Москвы с 6 по 8 января проведет для юных горожан мероприятия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"6 и 7 января в пространстве выставки "Куплю гараж" пройдет мастер-класс "Собери гараж" для детей старше 6 лет", – говорится в сообщении.

8 января для детей старше десяти лет организуют интерактивную лекцию "Смотри, Мотор". Благодаря мероприятию юные москвичи смогут попробовать себя в роли механиков и узнать, как работает двигатель внутреннего сгорания.

Получить билеты на мастер-классы и лекцию можно на сайте музея.

Программу для детей также организует Третьяковская галерея. Там 3 и 5 января проведут мероприятия "Волшебная зимняя ночь" и "Чудо Рождества". Ведущими встреч станут художница Екатерина Романова и искусствовед Елена Урусова.

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