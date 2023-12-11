Автоэксперт заявил, что динамические табло нельзя расценивать как дорожные знаки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Автомобилистов не смогут штрафовать за то, что они нарушили указания на информационных динамических табло, которые не являются знаками дорожного движения. Об этом заявил вице-президент национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, сообщает телеканал "360".

По его словам, идея Минтранса РФ о введении штрафов за нарушение указаний динамических табло правильная, однако для ее воплощения есть несколько препятствий. Он рассказал, что табло не является знаком, так как информация на нем часто меняется.

Также Хайцеэр указал, что действовать необходимо в рамках правового поля и не штрафовать за несоблюдение временных знаков, которые не входят в ПДД.

Ранее министерство транспорта РФ предложило усилить роль знаков переменной информации и динамических информационных табло, которые при ухудшении погодных условий вводят временное ограничение скорости движения на дороге. Для фиксации нарушений ведомство планировало установить камеры.

В настоящее время за нарушение указаний динамических табло штрафов нет, сотрудники ГИББД ориентируются только на постоянные знаки.

Минтранс предложил штрафовать водителей, нарушающих временные ограничения на скорость