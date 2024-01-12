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Новости

12 января, 23:00

Город

Гастрономическую программу из 15 регионов РФ подготовили на ВДНХ

Гастрономическую программу из 15 регионов РФ подготовили на ВДНХ

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ВДНХ стала одной из самых популярных зимних площадок Москвы. Большим спросом пользуются новые павильоны и выставки, например "Дом российской кухни".

В 2024 году в программу "Дома российской кухни" включили несколько мероприятий: "Пир Пирогов", "День Пельменя", "Масленица", фестивали пряника, мороженого. Кроме того, весной там состоится фестиваль свадебных столов народов РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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