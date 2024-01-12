Инвестор построит дороги нового квартала в Лефортове

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Улично-дорожную сеть планируется построить за счет инвестора на территории жилого комплекса в районе Лефортово в Москве. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, земельный участок площадью 0,3 гектара предоставят инвестору в аренду на пять лет. В рамках проекта планируется строительство внутренних проездов с выездом на шоссе Энтузиастов, уточнил заммэра.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что участок свободен от объектов капитального строительства и расположен по адресу Золоторожский вал, владение 11. Она сослалась на Сергея Собянина, который неоднократно заявлял о том, что при строительстве жилых комплексов нужно обеспечивать жителей необходимой инфраструктурой. По ее мнению, выезд с территории комплекса на шоссе Энтузиастов улучшит транспортную доступность и поможет в создании комфортной городской среды.

Отмечается, что инвестором стала компания "Донстрой", которая построит дороги в составе жилого комплекса "Символ".

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог в Москве в 2024 году. С его слов, в городе завершат формировать дорожный каркас.

В течение года планируется закончить строительство Южной рокады, связать южное направление МСД с трассой М-2 "Крым", а в будущем и с магистралью Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, а также завершить масштабную программу реконструкции развязок на МКАД, добавил мэр и сказал, что всего в этом году запланировано построить 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев подвел итоги дорожного строительства в 2023 году