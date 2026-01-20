Лавров назвал хамством слова Макрона о России

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал хамское и наплевательское отношение к России, однако Москва выше такой риторики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Речь касается высказывания главы Франции после одного из диалогов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Макрон отметил, что Москва якобы сама выбрала путь "ничем не оправданной войны" и якобы пренебрегла правдой под воздействием инстинктов страны, которая не способна примириться со своей историей.

"Ну, хамство, так наплевать на Россию. Мы, конечно, выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то что с презрением, а пренебрежительно", – цитирует главу МИД ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что в современном мире складывается ситуация, при которой действует принцип "кто сильнее – тот и прав". По словам министра, правила, продиктованные Западом для устройства миропорядка, фактически перечеркнуты. При этом последствия такой линии ощутимы не только в странах Глобального Юга и Востока, но и внутри западного сообщества.

Кроме того, как указал глава МИД, НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров. Он привел в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона и других.

