Продюсер Дворцов объяснил падение гонораров Лепса его романом с Авророй Кибой

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Падение гонораров певца Григория Лепса может быть связано с его романом с 19-летней Авророй Кибой, заявил в беседе с "Газетой.ру" продюсер Сергей Дворцов.

По его мнению, отношения со студенткой повлияли на репутацию Лепса. Также на ней сказался неоднократный перенос свадьбы, точную дату которой певец до сих пор не может назвать.

"Возможно, Григорий из-за этого сильно нервничает", – отметил продюсер.

Он также указал, что на карьеру Лепса повлияло и его поведение во время концертов. В 2025 году артиста критиковали за использование ненормативной лексики и курение на сцене.

"Каждый заказчик всегда следит за репутацией артиста, которого хочет пригласить, смотрит, насколько он порядочный, скандальный или нет. Я Григорию могу пожелать только спокойствия, умиротворения и оставаться уравновешенным, потому что все-таки артист должен оставаться самим собой, особенно на выступлениях на сцене перед своим зрителем", – заключил Дворцов.

По данным телеграм-канала Mash, Лепс стал одним из самых невостребованных артистов в феврале. Его гонорар упал с 15 до 10 миллионов за час.

Там добавили, что еще в октябре певец запрашивал за частные корпоративы 14–15 миллионов рублей. Однако после Нового года желающих услышать его хиты почти не осталось – в феврале у Лепса зарезервированы только два квартирника на 4-е и 7-е числа. Остальные 22 дня в его графике свободны, несмотря даже на скидку в 5 миллионов рублей, которую предоставил менеджмент в попытке привлечь заказы.

Вместе с тем уточняется, что проблемы у Лепса возникли и с туром на последний зимний месяц. В частности, около половины из 3 тысяч мест в зале в Воронеже, где он будет выступать, остаются непроданными. В Ессентуках купили лишь 774 билета из 1,5 тысячи, а в Ставрополе из 8 секторов полностью заполнены только 2.

Ранее Лепс заявил, что не может устроить свадьбу со своей избранницей Кибой, пока идет СВО. Также он отметил, что намерен пригласить на торжество Владимира Путина. Артист надеется, что глава государства согласится.