Мужчина с ножом напал на сотрудника бара на востоке Москвы

Фото: 77.rosguard.gov.ru

Мужчина с ножом напал на сотрудника бара на Измайловском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

По данным ведомства, патрульный экипаж получил сигнал "Тревога" из заведения и оперативно прибыл на место. Выяснилось, что между 57-летним москвичом и персоналом пивного бара возник конфликт из-за музыки. После словесной перепалки клиент достал нож, начал им размахивать и надвигаться на сотрудника заведения.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали злоумышленника. Он вел себя агрессивно, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. В связи с этим правоохранители надели на него наручники, после чего передали полицейским для разбирательства.

Ранее суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого на юге столицы. По версии следствия, 4 января фигурант дела, находясь в нетрезвом состоянии в квартире жилого дома в Сумском проезде, на почве внезапно возникшей неприязни ударил собеседника ножом. Пострадавший от полученных травм скончался.