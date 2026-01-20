Форма поиска по сайту

20 января, 16:38

В мире

Немецкую пивоварню, считающуюся старейшей в мире, продадут из-за падения продаж пива

Фото: 123RF.com/lykova

Монастырская пивоварня Weltenburger в Германии, которая считается старейшей в мире, будет продана из-за падения продаж пива, сообщает The Guardian.

Пивоварня находится в Вельтенбургском аббатстве – действующем монастыре. Пиво в этом месте варят более тысячи лет. Предприятие принадлежит католической церкви, однако производство передано работникам одного из основных производителей пива в Баварии Bischofhof.

Приобрести пивоварню планирует пивоваренная компания Schneider Weisse из Мюнхена. Bischofhof также перейдет в ее собственность. Сделку хотят закрыть в 2027 году, информация о сумме продажи не раскрывается. Кроме того, после завершения сделки сотрудники обеих пивоварен сохранят рабочие места.

Управляющий директор Weltenburger и Bischofhof Тилль Хедрих заявил, что смена собственника может предотвратить угрозу полного закрытия или разделения пивоварен, не имеющих отношение к региону. По его словам, в долгосрочной перспективе это поможет сохранить "важную часть баварских пивоваренных традиций".

Ранее СМИ указывали, что крупные производители алкоголя вынуждены снижать цены из-за избыточных запасов товара. 5 ведущих алкогольных компаний, чьи акции торгуются на бирже, имеют на своих складах запасы выдержанных спиртных напитков на сумму 22 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за более чем 10 лет.

