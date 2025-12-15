Розничная продажа алкоголя снизилась почти на 10% в России

Фото: depositphotos/Sonar

Розничная продажа алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи с января по ноябрь 2025 года снизилась на 9,8%, до 181,99 миллиона декалитров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В целом продажи крепких напитков с содержанием спирта выше 9% снизились на 1%, до 107,38 миллиона декалитров, а продажи слабого алкоголя упали на 87,6%, до 1,45 миллиона декалитров.

Несмотря на то что продажи ликеро-водочных изделий выросли на 13,4%, до 16,67 миллиона декалитров, розничная продажа водки упала на 3,5% (до 66,31 миллиона декалитров), коньяка – на 9,1% (до 11,37 миллиона декалитров), виноградного вина – на 1,5%, а игристых вин – на 2,7% (до 50,72 и 17,6 миллиона декалитров соответственно).

Снизились также продажи различных виноградосодержащих напитков без спирта (на 57,5%), таких же напитков со спиртом (на 8%), ликерных вин (10,6%) и плодовой алкогольной продукции (74%).

Ранее Минпромторг предложил поддержать российских пивоваров запуском специализированных ярмарок пива по аналогии с винными.

Поддержка отрасли рассматривается через стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции. Она становится актуальной на фоне снижения продаж и сокращения производства пива, отмечали в министерстве.

