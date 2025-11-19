Продажи соджу выросли в 2 раза в России

Фото: 123RF.com/bbtreesubmission

В России удвоились продажи корейского алкогольного напитка соджу, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные соответствующего рейтинга.

Уточняется, что в январе – сентябре 2025 года продажи увеличились на 105,6% год к году и превысили 700 тысяч декалитров.

Эксперты связали повышенный спрос с популярностью слабоалкогольных напитков, а также распространением азиатской культуры, влияющей на выбор потребителей. По словам производителей, продвижение через корейские рестораны помогает вывести соджу из нишевого продукта в массовую категорию.

Дополнительным фактором оказался запуск локального производства в 2023 году: отечественный соджу стоит около 270 рублей, а импортный – примерно 750 рублей. На этом фоне продажи продукции одного из корейских брендов снизились почти на 22%.

Кроме того, в этом году появилось 13 новых российских марок. Однако специалисты считают, что российский рынок пока далек от насыщения.

Ранее российское правительство одобрило законопроект, упрощающий процедуру получения лицензии на продажу алкогольных напитков. Новые нормы могут вступить в силу 1 марта 2026 года.

Как пояснили в Минфине, предпринимателям не нужно будет предоставлять данные о госрегистрации организации, о постановке на учет в налоговой службе, а также подтверждение наличия торговых или стационарных объектов общественного питания.