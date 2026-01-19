FT: производители алкоголя вынуждены снижать цены из-за нераспроданных напитков

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Крупные производители алкоголя вынуждены снижать цены из-за избыточных запасов товара. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на газету Financial Times.

Финансовые отчеты показывают, что 5 ведущих алкогольных компаний, чьи акции торгуются на бирже, имеют на своих складах запасы выдержанных спиртных напитков на сумму 22 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель за более чем 10 лет.

Основной причиной кризиса журналисты назвали решение компаний по увеличению производства товаров в ответ на рост спроса во время пандемии COVID-19. Однако после первоначального всплеска спроса на алкоголь в начале 2020-х годов потребители резко потеряли интерес к дорогим напиткам.

В 2025 году розничная продажа алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упала в России на 9,8%. В целом продажи крепких напитков с содержанием спирта выше 9% снизились на 1%, до 107,38 миллиона декалитров, а продажи слабого алкоголя упали на 87,6%, до 1,45 миллиона декалитров.

В ответ на ситуацию на рынке Минпромторг предложил поддержать российских пивоваров запуском специализированных ярмарок пива по аналогии с винными. Инициатива предполагает стимулирование внутреннего спроса и развитие каналов продвижения продукции.

