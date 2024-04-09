"Мой район. Новости": центры ментального здоровья откроются в столице

Комплексную психологическую помощь теперь можно будет получить в специализированном месте. Для этого в Москве откроются центры ментального здоровья, в первое время пациентов будут принимать только в двух учреждениях.

Центры ментального здоровья откроются в ближайшие месяцы. Если они понравятся москвичам и такие медицинские учреждения станут популярными, их количество будет постепенно расти по всему городу. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".