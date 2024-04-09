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09 апреля, 08:30

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"Мой район. Новости": центры ментального здоровья откроются в столице

"Мой район. Новости": центры ментального здоровья откроются в столице

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Комплексную психологическую помощь теперь можно будет получить в специализированном месте. Для этого в Москве откроются центры ментального здоровья, в первое время пациентов будут принимать только в двух учреждениях.

Центры ментального здоровья откроются в ближайшие месяцы. Если они понравятся москвичам и такие медицинские учреждения станут популярными, их количество будет постепенно расти по всему городу. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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