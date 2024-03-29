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29 марта, 07:15

Общество

Новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ разместили в МЭШ

Новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ разместили в МЭШ

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Платформа "Московской электронной школы" помогает школьникам эффективнее готовиться к занятиям и экзаменам. Так, недавно там разместили онлайн-курсы углубленного уровня для тех, кто стремится получить высокие баллы на ЕГЭ.

Кроме того, в МЭШ собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. В их числе – видеоуроки, тестовые задания, рабочие тетради, учебные пособия, интерактивные приложения, произведения художественной литературы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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