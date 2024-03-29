Новые онлайн-курсы для подготовки к ЕГЭ разместили в МЭШ

Платформа "Московской электронной школы" помогает школьникам эффективнее готовиться к занятиям и экзаменам. Так, недавно там разместили онлайн-курсы углубленного уровня для тех, кто стремится получить высокие баллы на ЕГЭ.

Кроме того, в МЭШ собрано более 1,6 миллиона единиц образовательного контента. В их числе – видеоуроки, тестовые задания, рабочие тетради, учебные пособия, интерактивные приложения, произведения художественной литературы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.