Новое расписание ЕГЭ утвердят до конца апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новое расписание ЕГЭ с учетом введения возможности пересдачи одного из предметов до конца приемной кампании утвердят к концу апреля. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании комитета ГД по науке и образованию.

"Доработка с регионами, согласование идет, и я думаю, до конца апреля все уже увидят это новое расписание", – цитирует его ТАСС.

В ведомстве, по словам Музева, не ожидают большого числа выпускников, которые воспользуются правом пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании.

Ранее сообщалось, что для сочинения на ЕГЭ по русскому языку можно будет использовать в качестве примеров содержание фильмов, аниме, комиксов, а также фактов из собственной жизни. Кроме того, выпускники смогут приводить аргументы для закрепления своей позиции, используя сюжеты компьютерных игр и манги.

Между тем пересдачу ЕГЭ, которая пройдет впервые, планируют организовать в основной период. В 2024 году он пройдет с 23 мая по 1 июля. Пересдать можно будет только один предмет.

