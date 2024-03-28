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28 марта, 19:30

Происшествия

Напавший на контролера "Московского паркинга" мужчина получил тюремный срок

Напавший на контролера "Московского паркинга" мужчина получил тюремный срок

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Суд назначил водителю, который напал на контролера "Московского паркинга" наказание в виде 3,5 года колонии. Также нарушитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Инцидент произошел летом 2023 года. Сотрудник Моспаркинга увидел автомобиль с завешанным номером и попытался зафиксировать нарушение, но в это время к нему подошел водитель грузовика. Он начал толкать контролера, затем вырвал оборудование и уехал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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