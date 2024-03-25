Сотрудник гардероба рассказал, что видел одного из террористов в "Крокусе" 7 марта

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Несовершеннолетний сотрудник гардероба в "Крокус Сити Холле" Александр рассказал, что видел одного из террористов в здании 7 марта. Об этом сообщает RT.

"Ко мне подходил один мужчина – как оказалось позже, это был один из террористов. Он выглядел подозрительно, просто ходил по фойе, оглядывался, что-то у меня спрашивал, где что находится", – поделился молодой человек.

Александр рассказал, что мужчина подходил к нему дважды. В первый раз молодой человек предложил сдать ему одежду, однако мужчина ушел. Второй раз он якобы вернулся через полчаса и спросил что-то еще.

При том, что именно спрашивал террорист, молодой человек не разобрал. Он сообщил, что мужчина плохо говорил на русском.

В день теракта Александр также работал в гардеробе. Он помог людям выйти на улицу через служебный выход, чем спас им жизнь.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

