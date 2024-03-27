Собянин пригласил москвичей на благотворительный фестиваль "Город неравнодушных"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в креативном пространстве "Хлебозавод № 9" в Москве 13 и 14 апреля. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, 13 апреля в России празднуется День мецената. Эту дату отмечают с 2006 года, однако самой традиции помогать нуждающимся уже много лет, подчеркнул мэр.

Так, посетители фестиваля смогут купить вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие товары. Все деньги от продажи направят на помощь подопечным благотворительных фондов: детям, многодетным семьям, пожилым людям и животным, рассказал Собянин.

Кроме того, для гостей будут открыты фотовыставка и площадки, на которых можно с пользой провести время. Также запланированы иммерсивый спектакль, мастер-классы и лекции, отметил мэр и добавил, что фестиваль будет работать с 11:00 до 20:00. Программа доступна на сайте мероприятия.

Фестиваль "Город неравнодушных" уже проходил в столице 9 и 10 декабря прошлого года. В нем поучаствовали свыше 40 московских некоммерческих организаций. Для посетителей организовали мастер-классы, лекции, монологи на тему благотворительных проектов, иммерсивный спектакль и квест.