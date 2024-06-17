Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о профилактической медпомощи

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) взрослым департамента здравоохранения Москвы, главврача городской поликлиники № 220 Андрея Тяжельникова, в столичных амбулаторных медучреждениях профилактическая медпомощь находится на высоком уровне. Так, каждый пациент, прошедший диспансеризацию, может узнать о состоянии своего здоровья и что делать, чтобы его улучшить.

Также Тяжельников не рекомендовал при возникновении жалоб искать информацию по ним в интернете или у знакомых. Он советует обращаться за квалифицированной помощью к врачам.

Большое интервью с Андреем Тяжельниковым выйдет в понедельник, 17 июня, в эфире телеканала Москва 24.

