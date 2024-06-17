Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

Сотрудничество между Россией и Китаем продолжит активно развиваться, рассказал Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с секретарем пекинского горкома компартии Китая Инь Ли.

Визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между КНР и РФ. На встрече Собянин рассказал, что Москва и Пекин успешно решают схожие проблемы в областях развития транспорта, здравоохранения, образования и городского планирования.

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