15 июня, 03:15Город
Концерты симфонической музыки прошли сразу в нескольких московских больницах
Концерты симфонической музыки в преддверии Дня медика прошли сразу в нескольких московских больницах.
Артисты поздравили врачей, медсестер и медицинский персонал с профессиональным праздником и поблагодарили их за ежедневный труд по спасению жизней и здоровья пациентов.
Так, в клиническом центре в Коммунарке выступил национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.