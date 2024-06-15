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15 июня, 03:15

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Концерты симфонической музыки прошли сразу в нескольких московских больницах

Концерты симфонической музыки прошли сразу в нескольких московских больницах

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Концерты симфонической музыки в преддверии Дня медика прошли сразу в нескольких московских больницах.

Артисты поздравили врачей, медсестер и медицинский персонал с профессиональным праздником и поблагодарили их за ежедневный труд по спасению жизней и здоровья пациентов.

Так, в клиническом центре в Коммунарке выступил национальный филармонический оркестр под управлением Владимира Спивакова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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