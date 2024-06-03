Актер Севастьян Смышников рассказал о режиссерской работе в спектакле "Атом Солнца"

Актер Театра Олега Табакова Севастьян Смышников вместе с коллегами Артуром Касимовым и Владом Миллером дебютировали в качестве режиссеров спектакля "Атом Солнца", посвященного 60-летию Владимира Машкова. Смышников отметил, что им было легко находить общий язык, так как они профессионально росли под руководством педагога Алены Лаптевой.

Смышников признался, что эмоциональные споры во время творческого процесса случались, но молодым режиссерам удавалось договориться.

Большое интервью с Севастьяном Смышниковым выйдет в понедельник, 3 июня, в эфире телеканала Москва 24.