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01 июня, 22:30

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Международный фестиваль Движения Первых стартовал на ВДНХ

Международный фестиваль Движения Первых стартовал на ВДНХ

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Международный фестиваль Движения Первых начался на ВДНХ. На мероприятии, которое продлится до 2 июня, запланированы деловые игры, квизы и встречи с экспертами. Своим профессиональным опытом поделятся олимпийские чемпионы, артисты и телевизионные ведущие.

Перед открытием фестиваля обновили экспозицию павильона № 1 и установили новую площадку. Теперь гости могут провести время в комфортном читальном зале с гамаками, шезлонгами и зарядками для мобильных телефонов. Также с 10:00 до 22:00 около фонтана "Каменный цветок" будет работать зона семейного отдыха и творчества у настоящего костра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Кузнеченкова
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