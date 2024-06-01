Международный фестиваль Движения Первых стартовал на ВДНХ

Международный фестиваль Движения Первых начался на ВДНХ. На мероприятии, которое продлится до 2 июня, запланированы деловые игры, квизы и встречи с экспертами. Своим профессиональным опытом поделятся олимпийские чемпионы, артисты и телевизионные ведущие.

Перед открытием фестиваля обновили экспозицию павильона № 1 и установили новую площадку. Теперь гости могут провести время в комфортном читальном зале с гамаками, шезлонгами и зарядками для мобильных телефонов. Также с 10:00 до 22:00 около фонтана "Каменный цветок" будет работать зона семейного отдыха и творчества у настоящего костра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.